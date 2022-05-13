شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: المخزون الاستراتيجى من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفى5أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق، تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفي5 أشهر، ويتم تجديدها دوريًا، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وفي سياق متصل، تم تكثيف عمليات ضخ السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية لمنافذ صرف التموين لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وأيضاً فروع المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية ضمن مقررات وحصص تموين شهر مايو 2022، حيث يتوافر في جميع منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ جميع السلع التموينية المدرجة على قائمة سلع شهر مايو، كما تتوافر جميع السلع أيضاً في 7000 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات.