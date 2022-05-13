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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق شارة البدء للنسخة الثانية من "مدينتى هاف مارثون" بمشاركة 1200 متسابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، شارة بدء النسخة الثانية من "مدينتى هاف ماراثون"، والمنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وبالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "تراي فاكتورى"، داخل شوارع مدينتي.
شارك في النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون" نحو 1200 متسابق، والتي ضمت سباقات الـ 5 كم، 10 كم، 21 كم بجانب سباق الـ 3 كم، والذي تم استحداثه في هذه النسخة بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة.
أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، ومن العوامل التي تساهم في ذلك إقامة الماراثونات الرياضية بصفة منتظمة في جميع أنحاء الجمهورية، وبمشاركة أعداد كبيرة من الشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية، للمساهمة في الارتقاء بالصحة العامة لدى المواطن المصري، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والتى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أشار "صبحي" إلى أن تنظيم مثل هذه الماراثونات والأحداث الرياضية أحد السبل للتأكيد على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع، على صعيد بناء الإنسان صحياً ووجدانياً، بجانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية، موجهاً الشكر للجنة المنظمة والشاب المشارك على هذه الصورة الحضارية، والتي ظهرت عليها النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون".
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بفوز المتسابق مصطفي شيكا بالمركز الأول في سباق 5 كم وهو ضمن لاعبي المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبي.
حضر الماراثون كل من عمر طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة "طلعت مصطفى"، وأيمن حقى الرئيس التنفيذي لشركة "ذا تري فاكتورى" والمدير التنفيذي لسباق` "مدينتي هاف ماراثون"، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وفريق عمل الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.
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