شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق شارة البدء للنسخة الثانية من "مدينتى هاف مارثون" بمشاركة 1200 متسابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، شارة بدء النسخة الثانية من "مدينتى هاف ماراثون"، والمنفذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وبالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "تراي فاكتورى"، داخل شوارع مدينتي.

شارك في النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون" نحو 1200 متسابق، والتي ضمت سباقات الـ 5 كم، 10 كم، 21 كم بجانب سباق الـ 3 كم، والذي تم استحداثه في هذه النسخة بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، ومن العوامل التي تساهم في ذلك إقامة الماراثونات الرياضية بصفة منتظمة في جميع أنحاء الجمهورية، وبمشاركة أعداد كبيرة من الشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية، للمساهمة في الارتقاء بالصحة العامة لدى المواطن المصري، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والتى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار "صبحي" إلى أن تنظيم مثل هذه الماراثونات والأحداث الرياضية أحد السبل للتأكيد على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع، على صعيد بناء الإنسان صحياً ووجدانياً، بجانب رفع الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية، موجهاً الشكر للجنة المنظمة والشاب المشارك على هذه الصورة الحضارية، والتي ظهرت عليها النسخة الثانية من " مدينتي هاف ماراثون".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بفوز المتسابق مصطفي شيكا بالمركز الأول في سباق 5 كم وهو ضمن لاعبي المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبي.

حضر الماراثون كل من عمر طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة "طلعت مصطفى"، وأيمن حقى الرئيس التنفيذي لشركة "ذا تري فاكتورى" والمدير التنفيذي لسباق` "مدينتي هاف ماراثون"، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وفريق عمل الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.



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