شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الشباب والرياضة.. انطلاق الدورة الثانية لـ"مدينتى هاف مارثون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية من "مدينتى هاف مارثون" ، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

ويقام الهاف ماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة "تراى فاكتورى" المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية .

ويشمل مدينتى هاف ماراثون أربعة مسافات لسباقات الجرى، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والإضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو .



































