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بحضور وزير الشباب والرياضة.. انطلاق الدورة الثانية لـ"مدينتى هاف مارثون"

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية من "مدينتى هاف مارثون" ، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

ويقام الهاف ماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة "تراى فاكتورى" المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية .

ويشمل مدينتى هاف ماراثون أربعة مسافات لسباقات الجرى، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والإضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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