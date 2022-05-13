شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى فى حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية ضمن التوعية بمخاطر البلاستيك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الاسكندرية حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية في إطار التوعية من مخاطر البلاستيك على البيئة والحياة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، إن نحو 730 طنا من البلاستيك كل عام تنتهي بها الأمر في البحر المتوسط، وبالتالي تؤثر ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا.

وقال إبراهيم العافية، إن الحملة مبادرة للإعلام والإشعار بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتقليل تلوث الشواطئ وخصوصا على البحر المتوسط ليس فقط في الإسكندرية ولكن في الدول الأوروبية المطلة عليه، وذلك في إطار الطريق إلى cope27 والتي توضح مدى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمكافحة التغيير المناخي.



وقال اللواء جمال رشاد رئيس هيئة الشواطئ والمصايف في الإسكندرية، إن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة التي يتم التعامل بها فيما يخص استخدام البلاستيك، كتوزيع الأكياس البلاستيك من أجل جمع القمامة وغيرها، لكن ذلك يمثل خطرا على البيئة، حيث يستغرق البلاستيك ألف سنة كى يتحلل وبالتالي يقتل الحياة البحرية ويؤثر على الصحة العامة والتسلسل الغذائي.

وقال الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البئية في الإسكندرية، إن كل الأبحاث والدراسات أثبتت أنه مع الاستخدام الحالي للبلاستيك سيكون نسبته في المياه ربع وزن السمك مع حلول عام 2025، وبالتالي يؤثر على صحة المواطنين، بينما مع 2050 سيكون موجودا في البحر أكثر من السمك، ويؤدي إلى خلل في النظام البيئي، وخطر على كل مناحى الحياة.

وأوضح الدكتور رياض، أن التلوث في الشواطئ هو جزء من اهتمامات وزارة البيئة، خاصة التلوث البلاستيكي لخطورته على كل مناحي الحياه، وكل البلاستيك الذي ينتج بعد ذلك يتراكم، ويؤثر على البيئة البحرية خاصة الترسة المهددة بالانقراض، والتي تأكل القناديل وتتخيل البلاستيك المنتشر في المياه طعامها فتموت وتتكاثر القناديل التي تهدد السياحة.

وأكد سامح رياض التعاون مع محافظة الإسكندرية ووزارة التعليم من أجل التوعيه بمنع البلاستيك أحادي الاستخدام، وتم تنظيم 32 حملة تنظيف شواطئ خلال العامين الأخيرين بينهما حملة دخلت موسوعة جينيس لأطول حملة تنظيف شواطئ في 8 كيلومترات.

من جانبه، قال أحمد ياسين ممثل مبادرة لمنع استخدام البلاستيك، إن نحو 2.5 مليون مصيف يزورو الشواطي في الإسكندرية، ويتسببون في إحداث تلوث بلاستيكي عالي، وبالتالي فإن توعية الأطفال والمصيفين داخل الشواطئ، ويتم ذلك بالتعاون مع المحافظة الإسكندرية ووزارة البيئة من أجل نتائج أفضل.