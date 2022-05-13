شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: "صحة البرلمان" تعكف على الانتهاء من قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد خلال الاحتفال بيوم الطبيب أن لجنة الصحة بمجلس النواب تعكف على الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن المجلس الصحى المصري الذى صدر قانون بشأنه مؤخرا سيحدث طفرة فى أداء المنظومة الصحية فى مصر.

وأضاف سالم، خلال مشاركته باحتفالية اليوم العالمى للتمريض، أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أكد أن الفريق الطبي لا يتقاضى الأجر الكافى ورغم ذلك يقوم بالتزاماته المهنية على الوجه الامثل، كما أكد على اهتمام القيادة السياسية بتحسين أجور أعضاء الفريق الطبي.

فيما أكد خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على أهمية الدور الفعال للتمريض كعضو رئيسي في الفريق الطبي، مشيدا بدور التمريض المصرى البطولي فى مكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات التمريضية لمرضى كورونا بالرعاية والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، لافتا إلى أن التمريض قدم العديد من الشهداء أثناء الجائحة وسيذكر التاريخ تضحيات التمريض المصرى.

كانت قد احتفلت النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، باليوم العالمى للتمريض، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة والسكان، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية، وعمداء كليات التمريض، ومسؤولي الصحة بمصر، والمجلس الدولى للتمريض، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.