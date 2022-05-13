شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السويد: انضمامنا للناتو يعزز الأمن فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية السويد، إن انضمام بلادها لحلف الناتو سيجعلهم قادرين على الحد من النزاعات في أوروبا، كما ستعزز الأمن في القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز SU-27 في منطقة خاركيف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن دول مجموعة الـ7 متحدة لدعم أوكرانيا حتى تنتصر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مصفاة مدينة كريمينشوغ الصناعية في أوكرانيا، وذكرت أن الهجوم على مصفاة كريمينشوغ الأوكرانية دمر طاقتها الإنتاجية وخزانات الوقود.

على جانب آخر، قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه سوف يتم تقديم 500 مليون يورو إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء 127 شخصًا من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى داخل الأراضى الروسية، وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن العسكريين الروس قاموا بعملية إجلاء 127 شخصا بينهم 27 مواطنًا روسيًا والباقي من جنسيات مختلفة "سوريا وأذربيجان ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء كل من أبدى رغبته في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة، عن طريق حافلات أو وسائل النقل الخاصة، وتمت مرافقتهم حتى دخولهم الأراضي الروسية.