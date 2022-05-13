شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية لإنشاء كوبرى للربط بين شارع السودان ومحور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية بالجيزة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات يربط محور كمال عامر "الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان وسيتم إجراء غلق كلي لشارع السودان لمدة 15 يوما.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة ليربط محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" بمحور صفط اللبن وشارع السودان مما يستلزم غلق كلى لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان إتجاه أسفل كوبرى ثروت، تحديداً الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمسافة 150م وذلك لمدة 15 يوم فقط إبتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 13/5/2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 27/5/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة العمل.

وتشمل خلال فترة الأعمال إجراء التحويلات المرورية التالية:

-حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت" قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة الكوبرى" يتم إستحداثها وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر المشار إليه إلى إتجاهين لحركة المرور.

-ثم إستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150م ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.