شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ السبت 4 يونيو.. جدول امتحانات نهاية العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم السبت 4 يونيو.

ومن المقرر، أن تعقد امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة حضوريا بالكلية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وينشر الخليج 365 جدول الامتحانات لجميع الأقسام والمستويات الدراسية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.