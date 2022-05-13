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تبدأ السبت 4 يونيو.. جدول امتحانات نهاية العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم السبت 4 يونيو.

 

ومن المقرر، أن تعقد امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة حضوريا بالكلية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

 

وينشر الخليج 365 جدول الامتحانات لجميع الأقسام والمستويات الدراسية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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