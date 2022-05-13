شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 44 مشروعاً لمياه الشرب والصرف بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 44 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي الحضر، وصرف صحي المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لخدمة أهالي محافظة دمياط، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.

أضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان (102/154 ألف م3/يوم) المرحلة الثانية، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 90 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3 للخزان الواحد، برأس البر بدمياط، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالمناطق الحضرية بدمياط، وهى، مشروع توسعات صرف صحى رأس البر (75/50 ألف م3/يوم)، بتكلفة 240 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي والصناعي بمدينة الأثاث (الحل العاجل بطاقة 1000 م3/يوم)، بتكلفة 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي وصناعي، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحي، وهى، محطة معالجة الركابية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى السوالم، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى كفر سعد البلد، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى المحمدية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى أم الرزق، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 61 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى كفور الغاب، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 74 مليون جنيه.

من جانبه قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة دمياط، 57 منطقة ريفية، يقطنها 554 ألف نسمة، بما نسبته 60.4 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ33 منطقة ريفية – منها عدد من المناطق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، يقطنها 343 ألف نسمة، بما نسبته 37.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.