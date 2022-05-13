شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملى، لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمى عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية، لتظل على أعلى درجات الإستعداد القتالى.

أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملى من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة التنفيذ ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة.

وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظراً للتخطيط الراقى ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنياً على المستوى المتميز والاحترافى لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان، كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالبيان فى المهام والواجبات المكلفين بها.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.