شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 30.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة، إنه خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو 2022، تم صرف 30.6 مليون جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة فى 7 محافظات، بمديريات القوى العاملة في: دمياط ، وسوهاج ، والبحيرة ، والوادي الجديد ، والأقصر ، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وتعيين 4057 شاباً منهم 81 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة والتفتيش على 2710 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3882 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3882 عاملا.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في الحصول علي 44 مليون و226 ألفاً و121 ليرة لبنانية مستحقات مالية من حل الشكاوى للعمالة المصرية التي تقدمت بها للمكتب.

كما قام المكتب باسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 79 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 113 ألفاً و32 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و90 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.