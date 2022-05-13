شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف الفلكي، خاصة عند وجود موجات حارة متصلة، تكون مرتبطة بالصيف الحار مثل صيف 2018 و2019 و2020، حيث تزيد الطاقة الحرارية ويحدث بعض المشاكل التى نرصدها فى التقرير التالى.

1- ضعف فى تحجيم ثمار "المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن" وانخفاض نسبة المواد الفعالة زيت مثلاً فى الزيتون وفى بعض الطبية العطرية، ومن المهم تنظيم الرى وتكثيف إضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم.

2- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية، خاصة لو أن هناك رياح ساخنة الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفولالصويا واللوبيا، وهنا تكون مركبات مثل الكالسيوم بورون وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول.

3- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية "التنفيل يعنى تساقط العقد الحديث" مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية ولها برنامج خاص.

4- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار، ولابد أن يكون هناك مراقبة ورصد مستمر للزراعات.

5- زيادة فى حدة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل "بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن" ويجب أن نكون جاهزين ببرامج الرش المناسبة.