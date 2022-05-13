شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن أول مصنع لإعادة تدوير المخلفات البلدية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة أنه تستعد محافظة أسيوط لإنشاء مشروع لأول مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة فى الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مركز الغنايم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 13 معلومة عن مشروع أول مصنع للمخلفات بمحافظة أسيوط

1. هو أحد المشروعات القومية التى ينفذها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

2. المشروع يتضمن 3 مراحل تحسين منظومة الجمع للمخلفات، وتحسين منظومة النقل، وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائى.

3. المشروع يتم تنفيذه على مساحة 50 فدانا.

4. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 170 مليون جنيه تقريباً

5. تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع حوالى 300 طن يوميا.

6. يعد المشروع هو الأول من نوعه على مستوى محافظة أسيوط

7. يعتمد المشروع على أحدث التكنولوجيا وله تصميمات عالمية لخدمة

8. يخدم المشروع المنطقة الجنوبية الغربية فى محافظة أسيوط والتى تضم ثلاثة مراكز "الغنايم وصدفا وأبوتيج"

9. يسعى المشروع للتخلص من كمية المخلفات البلدية الصلبة الصادرة عن المراكز الثلاثة والتى تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم

10. المشروع سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات بالمحافظة

11. يعمل المشروع على الاستفادة منها المخلفات البلدية في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل

12. يعمل المشروع على إيجاد صناعات تكميلية منها تصنيع بلاط الانترلوك

13. المشروع هو أحد الحلول لمشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات، إضافة للتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة

جدير بالذكر أنه يتم إنشاء 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط، بهدف تسهيل نقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالإضافة إلى مدفن على مساحة 20 فدانا.