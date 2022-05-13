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تفاصيل رحلة Nile Taxi وأسعارها بممشى أهل مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد ممشى أهل مصر تشغيل "النايل تاكسي" لزوار الممشى، ويعرض ”الخليج 365” أسعار ركوب التاكسى للكبار والصغال، ومدة الرحلة وأماكن الركوب. 

 

- الرحلة عبارة عن جولة في وسط النيل. 

 

- أماكن الفسحة حول جزيرة الزمالك ونرى فيها أهم المعالم التى تطل على النيل، وبرج القاهرة وقصور الزمالك. 

 

- الرحلة تكون على لانش سريع مناسب للعائلات وآمن تماماً. 

 

- سرعة اللانش تجعلك تستمتع بشعور الطيران فوق المياه.

 

- أقصى عدد فى الرحلة 15 فردا. 

 

- سعر الفرد في رحلة Nile Taxi بـ150 جنيها ويوجد عروض للفرد بـ100 جنيه. 

 

- مدة الرحلة 30 دقيقة وفى آخرها الرجوع لمرسى نايل تاكسى فى الممشى.

 

- الأطفال من سن 6:12 بـ50 جنيها.

 

- العنوان: كورنيش النيل، ممشى أهل مصر، الدخول من البوابة أمام فندق فيرمونت وأبراج Nile Tower.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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