شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة Nile Taxi وأسعارها بممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ممشى أهل مصر تشغيل "النايل تاكسي" لزوار الممشى، ويعرض ”الخليج 365” أسعار ركوب التاكسى للكبار والصغال، ومدة الرحلة وأماكن الركوب.

- الرحلة عبارة عن جولة في وسط النيل.

- أماكن الفسحة حول جزيرة الزمالك ونرى فيها أهم المعالم التى تطل على النيل، وبرج القاهرة وقصور الزمالك.

- الرحلة تكون على لانش سريع مناسب للعائلات وآمن تماماً.

- سرعة اللانش تجعلك تستمتع بشعور الطيران فوق المياه.

- أقصى عدد فى الرحلة 15 فردا.

- سعر الفرد في رحلة Nile Taxi بـ150 جنيها ويوجد عروض للفرد بـ100 جنيه.

- مدة الرحلة 30 دقيقة وفى آخرها الرجوع لمرسى نايل تاكسى فى الممشى.

- الأطفال من سن 6:12 بـ50 جنيها.

- العنوان: كورنيش النيل، ممشى أهل مصر، الدخول من البوابة أمام فندق فيرمونت وأبراج Nile Tower.