شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 20.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26.