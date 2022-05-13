شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22.
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26.
شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25.
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28.
درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 20.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19.
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 25.
شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23.
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28.
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21.
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26.
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26.
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26.