شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يجرى تحويلات لحركة السيارات بمدينة نصر لمدة 3 أيام لإنشاء كوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة فى إجراءات تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى للسيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى (شينزو أبى – المشير الغربى) لمدة 3 أيام، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لمنع ظهور اى زحام للمركبات لحين الإنتهاء من تلك الأعمال.

وجاء ذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع كوبرى السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى (شينزو أبى – المشير الغربى)، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا للكوبرى المشار إليه إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 12/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021، مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور شينزو أبى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.