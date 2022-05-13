شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: مرافق مريض يتعدى على طبيب ويصيبه بكسر فى الجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يحي دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن أحد الأطباء أثناء تأدية عمله بمستشفى القاهرة الجديدة تم الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض، وأحدث إصابات بالطبيب عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالجيوب الأنفية وارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس، وأضاف د يحي دوير أنه تم حجز الطبيب للعلاج بالمستشفى.

من ناحيته، أعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى بيان، أنه متوجه إلى المستشفى لمتابعة الأمر، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد اعتبار الطبيب.