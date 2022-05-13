شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن عن مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض والعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الممارسة رقم (1) لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022 والفترة 1 إلى 31 أغسطس 2022 وتسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية: بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري.

وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس المقبل وتقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري، ويكون العرض مصحوبًا بـ3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، ترسل أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.

وسيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة إختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.