شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشروعات تطوير ميناء دمياط لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يرصد المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء دمياط البحري، ومنها محطة تحيا مصر 1 ومحطة تحيا مصر 2، وحاجز البر الغربى، وحاجز البر الشرقى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وكان أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28023 طن تشمل : 373 طن يوريا و 250 طن صويا و 8500 طن علف بنجر و 18900 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52546 طن تشمل : 11000 طن صويا و 1514 طن ابلاكاش و 600 طن خشب زان و 5300 طن ذرة و 18639 طن قمح و 12024 طن خردة و 3469 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 219 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2829 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 47106 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 339451 طنا

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4644 شاحنة.