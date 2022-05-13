شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يبحث مع وزير النقل الجزائرى زيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر مع وزير النقل الجزائري زيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين البلدين؛ لتعود للوضع الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لا سيما في ضوء الإقبال الملحوظ على الرحلات الحالية من الجانبين المصري والجزائري، موضحاً أن الطيران المباشر بين البلدين؛ يسهم بشكل كبير في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وكذلك خدمة أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل الجزائري، اليوم /الخميس/ للسفير المصرى بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.



كما طلب السفير وريده من وزير النقل الجزائري بالنظر في استئناف رحلات الطيران "الشارتر" بين شرم الشيخ والجزائر لخدمة السياحة في البلدين، وتعهد الوزير الجزائري بالنظر في تلبيته في أقرب الآجال.



كما بحث الجانبان، سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والبري، وكذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة من الجانبين في تلك المجالات الحيوية، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة بالجزائر.



وفي هذا الصدد، استعرض السفير المصري - خلال اللقاء - أبرز ملامح عملية التطوير والنهضة الشاملة التي يشهدها قطاع النقل البري، والجوي، والبحري، والسكك الحديدية في مصر.