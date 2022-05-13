شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الدكتور عبد الوهاب وهب الله في مسجد آل رشدان الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء أستاذ العبري الحديث المساعد في كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور عبد الوهاب وهب الله، يوم الأحد المقبل، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر بجوار أرض المعارض.

وتوفي يوم الثلاثاء الماضي، الدكتور عبد الوهاب وهب الله أستاذ العبري الحديث المساعد في كلية الآداب قسم اللغات الشرقية في جماعة القاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض

ولد الدكتور عبد الوهاب وهب الله في قرية النواهض بمركز أبو تشت في محافظة قنا عام 1940، وهو أستاذ الأدب العبري الحديث المساعد، ويعد أول من درس المسرح العبري الحديث في مصر.

كان من بين دراساته "تاريخ المسرح العبري في فلسطين" من عام 1914 إلى عام 1956، وهي رسالة دكتوراه مقدمة من الدكتور عبد الوهاب وهب الله في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1984.

وحصل الدكتور عبد الوهاب وهب الله على درجة الليسانس بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الثانية عام 1964، حصل على درجة الماجستير عام 1980 بتقدير ممتاز ، في موضوع " شموئيل يوسف عجنون والاستيطان اليهودي في فلسطين من خلال رواية " تمول شلشوم " وهي أطول رواية في الأدب العبري حيث تضم بين دفتيها 720 صفحة، حصل على درجة الدكتوراه عام 1984 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ، في موضوع " المسرح العبري ( 1914 ، 1956 ) مع دراسة للشخصية العربية في المسرحيات العربية.

وشغل الدكتور عبد الوهاب وهب الله عدة مناصب سابقة منها مترجم اللغة العبرية بالهيئة العامة للاستعلامات ( 1965 )، رئيس قسم إسرائيل في إدارة المعلومات والبحوث في الهيئة العامة للاستعلامات عام 1980، مستشار إعلامي ورئيس المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بتل أبيب من عام 1986 حتى عام 1992، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات من 1992 حتى عام 1994.

والراحل صدرت له عدة ترجمات منها ترجمة كتاب مستوطنة معاليه أدوميم وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ترجمة كتاب فيروس التعصب "حل شفرة السياسة الإسرائيلية"، مراجعة العديد من الترجمات العبرية منها على سبيل المثال: الصراع على المياه في الشرق الأوسط اليهودية العلمانية وهو مكون من جزئين الصادرين عن قسم اللغات الشرقية، دراسة حول أوضاع عرب 1948 في إسرائيل " نشرت في الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية لسنة 1974، ترجمة محاضر الكنيست الاسرائيلي، بحث عن تأثير حرب السادس من أكتوبر 1973 في الرواية العبرية الحديثة " بحث ألقي بندوة بمركز الدراسات الشرقية أكتوبر 1999، دراسة حول خطورة الاستيطان اليهودي في القدس العربية ألفيت في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 1995، ترجمة وإعداد بعض المصطلحات العبرية المتعلقة بالشئون الإسرائيلية والصهيونية في الموسوعة الفلسطينية الصادرة في دمشق.