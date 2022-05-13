شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في بودابست يلتقي نائب رئيس الوزراء المجري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في بودابست، بالوزير Semjén Zsolt، نائب رئيس الوزراء المجري، ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم بالمجر، حيث وجه السفير الشناوي التهنئة لنائب رئيس الوزراء على فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت مؤخراً. وأكد السفير الشناوي على الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية المجرية في المجالات كافة خاصة على إثر الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلي المجر في أكتوبر 2021.

من جانبه، ثمن نائب رئيس الوزراء المجري الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في هذا الخصوص في مواجهة الفكر والخطاب المتطرف، مشيداً بشكل كبير بمبادرة الرئيس السيسي المتعلقة بتجديد الخطاب الديني ونبذ الفكر المتطرف. كما رحب بالتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال الحريات والحقوق، مرحباً بإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد نائب رئيس الوزراء المجري على أهمية استمرار التواصل بين الجانب المصري والمجري والتنسيق بينهما في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ذات الإطار، أعرب السفير الشناوي عن الترحيب بقيام نائب رئيس الوزراء المجري بزيارة مصر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.