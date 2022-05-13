شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في النرويج يقوم بزيارة البرلمان ويلتقي برئيسه وزعيمة حزب المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير عمرو رمضان سفير مصر لدى النرويج بزيارة إلى مقر البرلمان النرويجى حيث التقى خلالها برئيسه الجديد مسعود جرهخانى، وبعدد من البرلمانيين النرويجيين والسياسيين النرويجيين، وفى مقدمتهم إرنا سولبرج زعيمة حزب المحافظين، والمعارضة بالبرلمان، والتي كانت تشغل منصب رئيسة الوزراء حتى منتصف أكتوبر الماضي.

وقد تناولت الأحاديث، أهمية دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول الأوضاع الدولية والاقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.