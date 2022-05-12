شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشا) Any Origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022 أو من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس 2022 أو من 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2022 ومن 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2020 عاى ان تقدم العروض يوم 21 مايو الجارىً.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن الممارسة رقم (1) لسنة 2021/2022 لإستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022 والفترة 1 إلى 31 أغسطس 2022 وتسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية : بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري.