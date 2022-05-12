شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. فريق بجامعة المنصورة يعدل دعامة الأورطى بتكنولوجيا مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة DMC، تقريرا يكشف دورأحد الفرق العلمية بجامعة المنصورة في إنهاء معاناة مرضى الشريان الأورطي بتقنية لتعديل الدعامات العادية تقضي على قوائم الانتظار.

وأشار التقرير، إلى أن تعديل دعامات الأورطي بتكنولوجيا مصرية 100%، بشرى تنهي معاناة مرضى القلب وقوائم انتظارهم.

وقال الدكتور حسام الوكيل مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن المركز هو الرائد في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، ونعتبر أول مركز متخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، يجمعهم في مركز واحد في جمهورية مصر العربية".

بينما أضاف الدكتور تامر خفاجي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، أن مشروع قوائم الانتظار أتاح لنا إجراء عمليات متعددة، لمرضى بسطاء لم يكن بمقدرهم تحمل تكلفة تلك الدعامات.

وتابع الدكتور أحمد سامح مدرس جراحة الأوعية الدموية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية: "فكرنا نعالج الدعامات الموجودة في مصر لتضاهي التقنية العالمية، لسببين هما التكلفة العالية والوقت، لأن المريض كان يحتاج ذلك بشكل عاجل".