شكرا لقرائتكم خبر عن ما أنجزناه اقتصاديا ملهم.. رسائل رئيس الوزراء من تونس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

رسائل عدة بعث بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى تونس، وقال فى كلمته خلال المنتدى الاقتصادى بالعاصمة التونسية، إن مصر طورت مناخ الأعمال، وسيكون هناك تعاون اقتصادى بين مصر وتونس.

وقال: "ما أنجزناه اقتصاديا مهم بل وملهم"، مؤكدا على دعم مصر لتونس حكومة وشعباً وقيادة، موضحا أن انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادى بين البلدين تأتي فى وقت به تداعيات غير مسبوقة من أزمة عالمية.

وأضاف فى كلمته، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن التضخم أصبح خطرا واضحا لكثير من البلدان.



رسائل رئيس الوزراء من تونس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت تدابير لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية والتخفيف على المواطنين والحد من تأثيرات الأزمة ومنها إنشاء شركات قابضة وطرحها فى أسواق الاوراق المالية بالتركيز على قطاعات النقل البحرى والفندقة طرح العديد من الشركات العامة فى البورصة المصرية الفترة القادمة، وفتح المجال الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية وتذليل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين.