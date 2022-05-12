شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبى يناقش طلب أوكرانيا للانضمام للتكتل يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن زعماء دول الاتحاد الأوروبى سيناقشون فى يونيو المقبل الطلب الذى تقدمت به أوكرانيا للانضمام إلى هذا التكتل، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة فى أراضيها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن طلب أوكرانيا لمنحها العضوية فى الاتحاد الأوروبى، والذى تنظر فيه حاليا المفوضية الأوروبية، سيطرح على النقاش خلال اجتماع للمجلس الأوروبى سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات فى شهر يونيو القادم.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أنه من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع لزعماء دول الاتحاد الأوروبي فى 23-24 يونيو القادم.