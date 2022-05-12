شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعلهما هدفا عسكريا محتملا لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديميترى بوليانسكى، نائب مندوب روسيا الدائم لدى المم المتحدة، أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعلهما هدفا عسكريا محتملا لروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية ما يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الناتو.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، تعليقا على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قريبا، أن ذلك لن يكون "ضربة" بالنسبة للأمن الروسي، وأن موسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو.

ولفت نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في الناتو، فإنهما قد تكون أراضيهما هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية، موضحا أنه إذا نشرت على تلك الأراضي وحدات الناتو، قد تصبح هذه الأراضي هدفا أو هدفا محتملا لضربتنا، وأن فنلندا والسويد على علم بأن انضمامهما للناتو سيتطلب "خطوات جوابية معينة من الجانب الروسى.