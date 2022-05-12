شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق فى القاهرة تنعى شهداء عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت سفارة جمهورية العراق في القاهرة بأحرِّ التعازي وخالص المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعباً باستشهاد ثُلَّة من أبطال الجيش المصري الذين استشهدوا أثناء عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

وأكدت السفارة العراقية في بيان لها على موقف العراق الداعم والمساند لجهود مصر في محاربة الإرهاب، ومقارعة الجماعات التكفيرية الضالّة، مجددة موقف حكومةِ العراق و تضامنها مع جميع الجهود المُفضيةِ إلى القضاء على أيديولوجيا التكفير وبما يعزّزُ أمن واستقرار جمهورية مصر العربيّة الشقيقة.