شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ينظم حلقة نقاشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حلقة نقاشية افتراضية بعنوان "تعزيز دور المرأة في بناء الصمود، نحو سلام وتنمية مستدامين في إفريقيا" في إطار التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقدها يومي 21 و22 يونيو المقبل، حيث شارك فيها نخبة من الخبراء المعنيين بموضوعات المرأة والسلم والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا، من ضمنهم ممثلي كل من وكالة حماية البيئة بدولة سيراليون و مكتب متابعة قضايا النوع في حكومة رواندا، بالإضافة إلى خبيرة من أكاديمية "فولك برنادوت" السويدية، وممثلة عن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.

أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي، إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها المرأة الإفريقية في بناء صمود المجتمعات في مرحلة دقيقة تشهد مخاطر متتالية وأزمات متشابكة تواجهها إفريقيا، وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله منتدى أسوان في نسخته الثالثة هذا العام. وأضاف أن تلك التحديات وتداعياتها السلبية على المرأة تتطلب دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بجانب الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرأة لتعظيم دورها في صدارة جهود بناء السلام.

تناول المشاركون المساهمات الهامة للمرأة في إفريقيا في بناء صمود مجتمعاتها في ضوء التحديات المتداخلة التي تشهدها القارة، كما تطرقت المناقشات إلى ضرورة تبني المؤسسات لمنظور شامل يراعي احتياجات المرأة في المناطق التي تمر بنزاعات مسلحة في إفريقيا، بما يعزز القدرات المجتمعية والمؤسسية على الصمود. وقد أسفرت النقاشات التي تضمنتها الحلقة عن تبادل المشاركين لخبراتهم من واقع تجارب دولهم في هذا المجال بما يمثل إضافة هامة للمنتدى في نسخته الثالثة.