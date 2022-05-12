شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون ينجحون فى تأثيث ثانى مركز بسواعدهم لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المتعافون من الإدمان العمل فى تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ضمن المبادرة التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت عنوان "بإيدينا"، والتى تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه فى إمبابة بمحافظة الجيزة قريبا بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.



أعمال المتعافين داخل مراكز صندوق مكافحة الإدمان



أعمال المتعافين من الإدمان بورش التدريب المهنى

وصمم المتعافون من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإمبابة بمحافظة الجيزة، حيث يعد ثانى مركز يتم تأثيثه بسواعد المتعافين بعد الانتهاء من تجهيز مركز العزيمة بمحافظة قنا وجارى الاستعداد لافتتاح المركزين خلال الفترة المقبلة.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة يتم تصميمه وفقا لأحدث المعايير وسيتم افتتاح المركز قريبا مع مركز آخر بمحافظة قنا ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن 16023 إلى 30 مركزا خلال العام الجارى.



المتعافون من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها حرف مهنية مثل "أعمال النجارة، الخياطة، أثاث الموبيليا، الحدادة"، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الإلكترونية من خلال فنيين متخصصين.

كما وجهت "القباج" أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بالمركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة تتم بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأن المركز سيتضمن "عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسى" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة وتأهيل بدنى وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.



المتعافون من الإدمان ينفذون أعمال الموبيليا لمركز علاج جديد

وأضاف "عثمان "أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل"، وأيضا التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بأيدينا " حيث يقوم لأول مرة المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة ، مثلما حدث مع مركز العزيمة بمحافظة قنا والمقرر افتتاحه بالتزامن مع مركز إمبابة .



المتعافون من الإدمان



مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإمبابة