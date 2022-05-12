شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية: القمح المصري يحقق معدلات إنتاج غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، إن القمح المصري يحقق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في حلقة خاصة من أحد حقول القمح بالقليوبية ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن أنواع القمح الجديدة مبشرة جدا.

ومن جانبه قال الدكتور بهاء سالم، أحد ملاك الأراضي الزراعية، إنه يحرص على العمل بالزراعة، رغم أنه طبيب بشري، معلقا «قررنا نزرع الأرض كلها قمح، ومتوقعين الفدان يدينا أكتر من 28 أردب، بفضل جهود وزارة الزراعة»، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة الفدان مناسبة للإنتاجية.

وقال علي جودة، المهندس بالإدارة الزراعية بالقليوبية، إن وزارة الزراعة وفرت كافة الأسمدة اللازمة لزراعة القمح، موضحا أن حجم الإنتاج يتخطى 22 أردب للفدان.

وأشار إلى أن الوزارة سهلت إجراءات توريد القمح، معلقا «القبض فوري من بنك مصر، مؤكدا أن الظروف المناخية لعبت دورا في زيادة إنتاجية القمح خلال العام الجاري.

وتابع جودة «أنا في قمة السعادة بسبب إنتاجية القمح في محافظة القليوبية، التي تتخطى 25 أردبا للفدان في بعض الحقول، وهو ما يعتبر ضعف إنتاج الأعوام الماضية، والفلاحون أيضا سعداء للغاية».