شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: فكرة الثلاث شهور للحوار الوطنى لابد أن تكون بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 إن فكرة الثلاث شهور للحوار الوطنى لا بد أن تكون بداية وليس نهاية فكل القضايا مهمة والأمر يحتاج إلى خبراء فالهدف منه هو نقله إلى الشارع المصرى.

وأوضح أن الدولة تحتاج إلى التركيز فى القضايا الحقوقية وتوزيع المشاركة والمبادرة لتكون أكثر من ثلاث سنوات.