شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سداد 210 مليون جنيه قيمة مستحقات منافذ الصرف عن فارق نقاط الخبز لشهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن سداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز، وصلت إلى 210 مليون جنيه عن شهر إبريل الماضي.

وأكدت أن كل صاحب منفذ تمويني، سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.