شكرا لقرائتكم خبر عن مرفت التلاوى تطلب اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفيرة مرفت تلاوى وكيل الأمين العام للامم المتحدة سابقا ببالغ الحزن والأسى شهيدة الكلمة، رسولة الحق الشهيدة شيرين أبو عاقلة التى دفعت حياتها ثمناً لمواقفها الوطنية وايماناً منها بالحقوق الفلسطينية، ودفاعاً عن قضيتها وشعبها.

وتابعت فى تصريحات لها: ندين هذه الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي والتي تخترق كل المواثيق والمعاهدات الدولية ، ونطالب المسؤولين باللجؤ للمحكمة الجنائية الدولية

ونحن نثمن مواقفها الوطنية ، تنعي المرأة العربية والوطن العربي بأكمله- بمرارة والم شديد المناضلة شيرين ابو عاقلة

وشيع عشرات المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص إسرائيلى صباح الأربعاء.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بشعة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي مجزرة بحق كل الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أبو بكر في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة بقرار رسمي احتلالي كما ارتكبت كل جرائمها بقرار رسمي ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وتابع: "شيرين هي الصحفية الـ55 التى تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000 وحتى اليوم".