شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل": نعمل على توسيع قاعدة المستفيدين وغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، إن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى بالحماية الاجتماعية وتوفير مظلة تأمين شامل لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن جارى العمل على توسيع قاعدة تغطية غير القادرين بمظلة التأمين.

وأضاف "صادق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن نعمل توسيع مظلة التأمين الصحى في المحافظات المنفذ بها المشروع، لافتاً إلى أن بروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة التضامن مكمل لمشروع التأمين الصحى الشامل.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، أن وزارة التضامن تتحمل حوالى 2 أو 3 مليارت جنيه دعم غير القادرين في التأمين الصحى.

وأشار "صادق"، إلى أن عملية تنفيذ المنظومة، تعمل تجريبياً الآن بمحافظة الإسماعيلية، بعد تطبيقها في محافظتى بورسعيد والأقصر، وذلك طبقاً للقانون والمرحلة الأولى من تنفيذ المنظومة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى في التعامل مع المواطنين، لافتاً إلى أنه جارى العمل على المرحلة الثانية والتي منها محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين.