شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير ورصف الطبقة الأولى بطريق 11 بالحوامدية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة وبمتابعه من اللواء كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية، البدء في رصف وفرد الطبقة الأولى من الأسفلت بطريق 11، في إطار تنفيذ أعمال تطوير شامله للطريق وذلك لرفع مستوى كفاءه الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية وتوفير بدائل مرورية لتفتيت اي كثافات.