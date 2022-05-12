شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن مواعيد المقارئ القرآنية للأئمة والمصلين بمسجد السيدة نفيسة والحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مواعيد انطلاق المقارئ القرآنية في مسجدي السيدة نفيسة رضي الله عنها، والإمام الحسين رضى الله عنه، حيث تنطلق مقرأة مسجد الإمام الحسين للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الاثنين من كل أسبوع ، وللجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع ، بدءًا من الاثنين المقبل.

فيما تنطلق مقرأة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الأربعاء من كل أسبوع ، وللجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع ، بدءًا من الأربعاء المقبل.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين ، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم ، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء ، وعودة المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر ، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق ، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه.