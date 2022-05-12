شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات ببولاق الدكرور ومصادرة 380 حالة إشغال بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبدالله نور، بناء على تعليمات المحافظ، حملة إشغالات على شارع أبو بكر وعشرة وترعة المجنونة ناهيا والمصرف و6 أكتوبر وحرم الدائري وشارع العشرين وشارع العمدة من شارع فيصل وتجريد شارع مشرفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإيداع المضبوطات مخازن الإشغالات.

وفى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع التعديات والإشغالات من الطريق العام، وبمتابعة من اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة تم شن حملة إشغالات صباحية ومسائية بقطاع العجوزة وأرض اللواء لرفع كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية بالإضافة إلى حملة ليلية تستمر لمنتصف الليل للصباح التالى لمتابعة مواعيد الغلق للمحلات التجارية حيث أسفرت عن مصادرة عدد (380) حالة أشغال متنوعة.

كما قام حي جنوب الجيزة بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس الحي بتنفيذ 2 قرار غلق لعدم التزام محال بمواعيد الغلق، وتم رفع بعض الإشغالات بشارع السجلات العسكرية من شارع المدبح للقضاء علي المواقف العشوائية.