شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات ببولاق الدكرور ومصادرة 380 حالة إشغال بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر
وفى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع التعديات والإشغالات من الطريق العام، وبمتابعة من اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة تم شن حملة إشغالات صباحية ومسائية بقطاع العجوزة وأرض اللواء لرفع كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية بالإضافة إلى حملة ليلية تستمر لمنتصف الليل للصباح التالى لمتابعة مواعيد الغلق للمحلات التجارية حيث أسفرت عن مصادرة عدد (380) حالة أشغال متنوعة.
كما قام حي جنوب الجيزة بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس الحي بتنفيذ 2 قرار غلق لعدم التزام محال بمواعيد الغلق، وتم رفع بعض الإشغالات بشارع السجلات العسكرية من شارع المدبح للقضاء علي المواقف العشوائية.