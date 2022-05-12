شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: وفاة معلمة بسكتة قلبية عقب الانتهاء من مراقبة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة فاتن البحراوى، التى توفيت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، عقب الانتهاء من المراقبه على إحدى لجان امتحان الصف الأول الثانوى أمس، داعيا الله عز وجل أن يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وتوجه نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرتها، وأن يلهمهم الصبر على مصابهم الأليم.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بسرعة تحرك مسئولى نقابة شرق القاهرة برئاسة سيد أدم، ومرافقة أسرة الفقيدة خلال هذه الأوقات الصعبة ومساندتهم في مصابهم الأليم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية لدى النقابة.

وأوضحت نقابة المعلمين، ان تقرير فرعية المعلمين بشرق القاهرة أفاد بوفاة المعلمة فاتن البحراوى، المعلمة بمدرسة سلمان الفارسى إدارة السلام التعليمية بالقاهرة ، نتيجة اصابتها بسكتة قلبية مفاجئة بعد الانتهاء من لجنة امتحان الصف الأول الثانوى وقبل خروجها من المدرسة وتم نقلها الى المستشفى فى محاولة لتقديم الإسعافات العاجلة لها، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفى.