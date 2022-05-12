شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وصوت الحق الذى أسكتته رصاصات الغدر الصهيونية أثناء تأديتها لواجبها الوطني في تغطية عملية اقتحام مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان الاتحاد في بيان له اليوم، الجريمة النكراء التى قام بها الاحتلال باغتيال الصحفية شيرين بدم بارد، ولم يكن ذنبها سوى تغطيتها الحقيقة ومحاولاتها فضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأراضيه.

وطالب الاتحاد بالتحرك الدولي السريع في كافة المحافل الدولية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من بطش الاحتلال.

وتوجه الاتحاد بالتعازي والمواساة لذوى الشهيدة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته.