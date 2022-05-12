شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم عزاء مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبى بكنسية الملاك فى مصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء مارينا صلاح سركيس "ضحية الإهمال الطبى"، والتى توفيت بعد واقعة إهمال طبي داخل أحد المستشفيات، واستقبلت أسرة الفقيدة تلقي العزاء فى قاعه الأنبا أنطونيوس بكنيسة الملاك فى شيراتون بمصر الجديدة.

وأوضحت الأسرة أن استقبال العزاء يكون ابتداء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 10 مساء.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.