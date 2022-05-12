شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد القمح سيصل 10 ملايين طن بمساحة منزرعة 3.5 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية تهدف إلى تحقيق أكبر اكتفاء ذاتى من محصول القمح الاستراتيجي، وتولى أهمية كبرى وقصوى لهذا، موضحا أن هناك 3.5 مليون فدان حجم المساحة المنزرعة من القمح، ونستهدف حصاد 10 ملايين طن.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن النصف الثانى من شهر مايو سوف يشهد عملية حصاد أكبر من محصول القمح كون المناخ هذا العام آخر عملية نضوج المحصول الاستراتيجي.

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة: "نعمل على تحسين إنتاجية فدان القمح وجودة بشكل كبير ونتوقع حصاد 10 ملايين طن والتوريد سيكون ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن".