شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات مهمة لوزير الزراعة.. أبرزها القمح مبشر بالخير ونراهن على وطنية الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من الاجراءات التى تخدم المزارع المصرى فى المقام الاول وتعود بالنفع على الدولة.

وفى التقرير التالى نرصد اهم 10 تصريحات لوزير الزراعة.

1- الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية و في مقدمتها القمح نظرا لأهميته في تحقيق الامن الغذائي.

2- الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في ارضهوالتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالي كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح فيأرضه.

3- الوزارة تقوم دائما باستنباط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التي توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول اخر بعد القمح ولديناأصناف جديدة منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14 وغيرها وبعض أصناف قمح المكرونة و الاصناف التي تقدمهاالوزارة تحقق اعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19،20 اردب في الفدان.

4- نتوسع في انشاء الحقول الارشادية حتى تكون نماذج تحتذى في جميع محافظات الجمهورية .

5- يوجد لدينا أكثر من 8000 حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمه لتوعية الفلاح بالإضافة الى الحملات القوميةالتي تستهدف نقل فكر الحقول الارشادية للمزارعين .

6- الوزارة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيداستخدم المياه والتواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والارشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخيةلتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي والقناة الزراعية.

7- الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح سوف نلمسه هذا العام من خلال انتاج جيد ومبشر يعود بالخير على مصر.

8- الحصاد تأخر هذا العام ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الجوية وسوف يشهد هذا الشهر ذروة الحصاد.

9- نراهن على وطنية الفلاح الذي يساند دولته في مواجهة كل التحديدات.

10- الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ساعدتها في مواجهة الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها المشروع القومي للصوامع.