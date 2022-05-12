شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات منح التأشيرة والفيزا لرجال الأعمال التونسيين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه لا يوجد أي قيود على حركة رجال الأعمال بين مصر وتونس، موجها بسرعة إصدار القرارات لإصدار التأشيرات والفيزا لرجال الأعمال التونسيين فى مصر دون قيود والتوافق على آلية فورية للتطبيق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل الخط البحرى لتسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وتونس، متمنيا الوصول لتفاهم فى هذا الأمر بالاجتماعات المشتركة خلال اللجنة العليا بين البلدين.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.



































































