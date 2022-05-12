شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد خصوصية العلاقات السودانية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة العلاقات السودانية المصرية، وقال إنها علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ وذات خصوصية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، الخميس، مع وفد "المجتمع المدني المصري" برئاسة وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، وبحضور سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى.

ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تُسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم البرهان شرحا للوفد المصري حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وأوضح السفير محمد العرابي رئيس وفد "المجتمع المدني المصري"، في تصريح صحفي، إن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا، وتم فيه الإطلاع على تطورات الأوضاع في السودان.

وأوضح أن زيارة الوفد للسودان تأتي من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين، وقال: "كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل".

وأضاف العرابي أن الوفد اطمأن على مجمل الأوضاع في السودان بعدما استمع إلى رئيس مجلس السيادة.

وأعرب عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق، موضحا أن "الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان" .

وقال السفير محمد العرابي إن زيارات وفد المجتمع المدني بين البلدين ستتواصل، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.