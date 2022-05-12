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رئيس الوزراء يوجه بضرورة تفعيل الخط البحرى لتسهيل التبادل التجارى بين مصر وتونس

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بضرورة تفعيل الخط البحرى لتسهيل التبادل التجارى بين مصر وتونس والان مع تفاصيل الخبر

رساله هند مختار
القاهرة - سامية سيد -  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل الخط البحرى لتسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وتونس، متمنيا الوصول لتفاهم فى هذا الأمر بالاجتماعات المشتركة خلال اللجنة العليا بين مصر وتونس.

 

وشدد على دعم مطالب القطاع الخاص المصرى التونسي، موضحا أنه لا يوجد أي قيود على رجال الأعمال بين البلدين، موجها بسرعة إصدار القرارات لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال التونسيين فى مصر.

 

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و13 مايو الجارى.

 

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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