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رئيس الوزراء من تونس: لا قيود على وجود رجال الأعمال التونسيين فى مصر

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رساله هند مختار
القاهرة - سامية سيد -  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  على دعم مطالب القطاع الخاص المصرى التونسي ، موضحا أنه لا يوجد أي قيود على رجال الأعمال بين البلدين ، موجها بسرعة إصدار القرارات لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال التونسيين فى مصر.

 

وأكد رئيس الوزراء الخط البحرى لتسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وتونس، متمنيا الوصول لتفاهم فى هذا الامر بالاجتماعات المشتركة.

 

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

 

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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