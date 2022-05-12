شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس: احتضان مصر لمؤتمر المناخ فرصة لاستقطاب استثمارات خارجية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

قالت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، احتضان مصر للدورة القادمة لاتفاقية تغير المناخ فرصة هامة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والمشروعات المتعلقة بالطاقة الخضراء، موضحة أن تونس اتخذت تشريعات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين المصريين، فيما يتعلق بالمشروعات التى سيتم عرضها عليهم.

وتابعت فى كلمتها خلال المنتدى الاقتصادى المصرى التونسي، أن اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، تأتي للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيره إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى بلغ 330 مليون دولار والاستثمارات 580 مليون دولار.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.