شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تمنح الدرجة كاملة لـ92 ألف طالب ثانوى لم يتمكنوا من امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم منح 92 ألفا و718 طالب وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى العام الدرجة الكاملة للامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة العربية لعدم تمكنهم من أداء الامتحان صباح اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية "الفترة الصباحية" عدد 582 ألف و852 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وقد أدى الامتحان الإلكتروني 490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان عدد

وحققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات الي خوادم المدارس، وقد تم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

النقل العام: توجيهات بنقل جميع الجراجات خارج الكتلة السكنية

قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن حجم مديونية الهيئة لبنك الاستثمار بلغ 2.6 مليار جنيه، أصل القرض 950 مليون والباقى فائدة، ولم نحصل على قروض منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن خسائر الهيئة نتيجة بنك الاستثمار.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أن هناك توجيهات بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية عددها 20 جراجا على صعيد القاهرة الكبرى بواقع 150 فدانا.

وشدد النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للهيئة وبحث إمكانية التفاوض مع البنك حول نسبة الفائدة وآلية للسداد بما يضمن تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1130جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعا للمرة الثانية بحوالي 20 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1130 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.

عيار 18 سجل 960 جنيها.

عيار 24 سجل 1280 جنيها.

الجنيه الذهب 9040 جنيها.

وخسر الذهب في مصر قرابة 90 جنيها حتى الآن مع تراجع واضح على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق حوالي 11 قرشا وكذلك هبوط الدولار في السوق الموازية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج شهد الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، قبل قليل، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 من مستقلى الميكروباص، فتم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، والجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقع حادث إنقلاب سيارة لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث لإتخاذ الازم.

وتبين من التحريات الأولية للواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد زين رئيس مباحث المديرية والمرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث أخميم بإنقلاب سيارة ميكروباص لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى بعد كارته الرسوم بأكثر من 150 كيلو متر.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات الإسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق وتم إستخراج المصابين والمتوفين ونقل المتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. استشهاد لواءى شرطة فى حادث أثناء مطاردة "مستريح المواشى" بأسوان

استشهد لواءين بالداخلية فى ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس فى حادث مرورى بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن اسوان، إخطارا يفيد باستشهاد اللواء منتصر عبدالنعيم، القيادي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، في حادث مرورى، أثناء مطاردة مصطفى البنك "مستريح المواشى" في جبال إدفو بأسوان الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق المخطط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال، مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار.

كما اطلع الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية، وجهود التنسيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 70جنيها فى 24 ساعة وعيار 21 يسجل 1150 جنيها

يشهد سوق الذهب على مدار الـ 24 ساعة الماضية تراجعات ملحوظة وذلك بفعل هبوط سعر الدولار في مصر بحوالي 11 قرش، وكذلك تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق خلال الساعات الماضية، وخسر الذهب 70 جنيها فى كل جرام من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1150 جنيها.

عيار 18 سجل 985 جنيها.

عيار 24 سجل 1315 جنيها.

الجنيه الذهب 9200 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تسجل تراجعات بحوالي 20 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1150جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح مع قوة الدولار.

تحويلات مرورية لتنفيذ كوبرى بتقاطع محور الشهيد مع "شينزو أبى – المشير الغربى"

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .

جاء ذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع كوبرى السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى ( شينزو أبى – المشير الغربى) ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للكوبرى المشار إليه إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 12/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021، مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور شينزو أبى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كاف لاتحاد الكرة : لا تعديل في ملعب نهائي دوري الأبطال الا بقرار من المحكمة الرياضية

تواصل مسئولي اتحاد الكرة ، مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لمعرفة الموقف النهائي للملعب المستضيف للمباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم .

وأكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لمسئولي اتحاد الكرة ، أن لا يوجد تعديل في ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقا للاتحاد الأفريقي، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجارى باستاد محمد الخامس بالمغرب.

وشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى خطابه، على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما أن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.